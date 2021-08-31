Чекунков: инвестиции в ДФО упали с закрытием крупных проектов на Сахалине и в Якутии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков считает, что, помимо пандемии, причиной сокращения инвестиций в 2020 году в основной капитал Дальневосточного федерального округа (ДФО) стало завершение крупных проектов в Сахалинской области и в Якутии. Об этом министр заявил в интервью РБК, опубликованном во вторник.

В 2020 году инвестиции в российский Дальний Восток уменьшились на 12,6%. При этом по стране снижение составило 2,4%.

"Это эффект высокой базы [в 2019 году]. На Дальнем Востоке реализовались крупнейшие проекты, такие как строительство газопровода "Сила Сибири", разработка Чаяндинского месторождения в Якутии и проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В 2020 году так совпало, что случилась пандемия, завершились строительство "Силы Сибири" и активная фаза ввода в строй Чаянды. В итоге доля инвестиций в Якутии и на Сахалине снизилась до 28%", - рассказал Чекунков.

По его словам, до 2020 года 40% инвестиций в основной капитал ДФО приходились на два субъекта - Сахалинскую область и Якутию. До 2019 года включительно Дальневосточный федеральный округ существенно обгонял Российскую Федерацию по среднему темпу инвестиций в основной капитал.

Чекунков добавил, что сейчас на российском Дальнем Востоке начали реализацию инвестиционных проектов, которые не реализовывались десятилетиями. Например, в 2018 году в Забайкальском крае началась разработка на Удоканском месторождении меди, которое было открыто в 1949 году и является ровесником КНР. Кроме того, начинается реализация Баимского месторождения меди на Чукотке, золото-медно-порфирового месторождения Малмыжа в Хабаровском крае, а также Озерного месторождения цинка и свинца в Бурятии. В Приморье идет строительство судоверфи "Звезда", а РЖД реализуют проект по расширению Восточного полигона.