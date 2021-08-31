Дегтярев сообщил, что объем вылова лососевых в Амуре за пять лет сократился вдвое

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Объемы вылова лососевых в реке Амур на Дальнем Востоке за пять лет сократились в два раза, сообщил во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Сегодня мы видим, что объемы вылова лососевых значительно снижаются, за пять лет они сократились вдвое. Поэтому необходимо принимать срочные комплексные меры для сохранения объемов вылова, а также для увеличения водных биологических ресурсов", - приводит его слова пресс-служба правительства Хабаровского края.

Дегтярев отметил, что сохранение и поддержание жизнедеятельности на Амуре - приоритетная задача правительства Хабаровского края и Дальневосточных регионов, расположенных в его бассейне.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональных форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.