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В Минвостокразвития разрабатывают идею создания свободной экологической зоны в ДФО

Глава ведомства Алексей Чекунков считает, что эта инициатива поможет развить в округе возобновляемую энергетику

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ прорабатывает идею создания свободной экологической зоны на Дальнем Востоке в целях развития возобновляемой энергетики в регионах. Об этом рассказал глава министерства Алексей Чекунков в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Дальний Восток может стать крупной территорией в мировых масштабах для реализации климатических проектов по своим естественным природным данным. Людей мало, леса и солнца много, есть ветра и волны. У нас в проработке идеи специального правового режима, свободной экологической зоны "Экспорт Дальний Восток", которая была бы нацелена как раз на реализацию проектов по производству углеродных единиц, в области возобновляемой энергетики, снижения вредного воздействия на климат и так далее", - рассказал Чекунков.

По словам министра, в этом вопросе необходимо двигаться от практики. Другими словами, стране нужны предприниматели, которые станут первопроходцами. "Мы дадим преференции и за руку приведем в регионы. Очень надеюсь, что мы увидим на горизонте трех лет первые проекты, которые покажут, что в этом бизнесе тоже можно зарабатывать деньги", - добавил Чекунков.

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РоссияЧекунков, Алексей Олегович
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