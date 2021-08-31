Эксперт: посещаемость ТЦ Подмосковья до сих пор не восстановилась с начала пандемии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в Московской области на 20% ниже допандемийного уровня 2019 года, а покупательская способность еще меньше, сообщил ТАСС первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

"В целом могу сказать, что по торговым центрам и ресторанной группе мы отстаем примерно на 20% от посещаемости 2019 года, а покупательская способность еще больше снизилась. Даже если в торговый центр ходит почти столько же людей, сколько и в 2019 году, покупают они на 20-25% меньше", - сказал Агаларов.

Он добавил, что во время действия в Московской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенный COVID-19 за последние полгода, посещаемость ресторанов сократилась на 85%, тогда как на трафик в торговых центрах это почти не повлияло.

Бизнесмен затруднился ответить, возможно ли полное восстановление посещаемости. "Пока это новая реальность. Если избавимся от коронавируса, наверное, вернемся на показатели 2019 года", - отметил он.

Девелоперская компания Crocus Group основана в 1989 году. Среди ее объектов - три торгово-развлекательных комплекса Vegas а также "Крокус Сити Молл" в Подмосковье.