Компания Crocus Group откроет торговый центр в пригороде Баку летом 2022 года

БАКУ, 31 августа. /ТАСС/. Строительство торгового центра на территории курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку начнется в сентябре. Открыть объект планируется летом 2022 года, сообщил ТАСС девелопер проекта, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

"Торговый центр мы начинаем строить с 15 сентября. Общая площадь первой фазы составит 43 тыс. кв. м. К следующему лету я планирую его закончить", - сказал Агаларов. Общая площадь проекта в будущем будет доведена до 60 тыс. кв. м, причем 34 тыс. кв. м займет парковка, а 12 тыс. кв. м будет отдано под жилье на верхних этажах.

Кроме того, в Sea Breeze планируется проложить шестикилометровый бульвар с пешеходной зоной, велосипедными дорожками, озеленением и местами для отдыха.

В ближайшее время также начнется строительство апарт-отелей Grand Hotel и Skyline с гостиничными номерами и апартаментами для постоянного проживания. Объекты планируется открыть в 2023 и 2024 годах соответственно.

К этому же времени планируется построить 16 корпусов жилого комплекса Polo Residences. Кроме того, в Sea Breeze ведется строительств комплекса апартаментов Lighthouse: второй корпус планируется достроить в текущем году, третий и четвертый - в 2022 и 2023 годах соответственно. Общая площадь четырех зданий составит 60 тыс. кв. м.

Создание поселка Sea Breeze на берегу Каспийского моря в пригороде Баку началось в 2005 году со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сейчас проект включает комплексы апартаментов, виллы, отели, рестораны, школу, концертную площадку. Общий объем инвестиций в создание курортного поселка составит $1,5-2 млрд, проект планируется завершить в 2028-2030 годах. Его общая площадь достигнет 250 га, из них 60 га будет застроено в 2021 году, еще 60 га - в 2022 году.