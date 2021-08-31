Crocus Group откроет ТЦ с филиалом Даниловского рынка на Новой Риге до декабря 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Торговый комплекс Estate Mall на Новорижском шоссе в 19 км от МКАД, площади которого, в том числе, арендовал Даниловский рынок, откроется в ноябре-декабре 2021 года, сообщил ТАСС первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

"Я думаю, что мы откроемся в ноябре-декабре. Будет торжественное открытие", - сказал Агаларов. Он пояснил, что этот Estate Mall представляет собой комплекс услуг - в нем будут представлены рестораны, салоны, фитнес и другие сервисы. Около 80% площадей уже сдано арендаторам, добавил бизнесмен.

Ранее пресс-служба Агаларова сообщала, что Даниловский рынок арендовал 3 тыс. кв. м на территории загородного комплекса. В целом на весь общепит, не считая Даниловского рынка, в проекте выделено 2,5 тыс. кв. м.

Комплекс Estate Mall будет включать 12 зданий в один-три этажа. На территории будут объединены торговый центр, гастрономический проект, рестораны и кафе, фитнес-центр. Кроме того, предполагается наличие школы танцев, детского городка, медицинского центра, стоматологии, салонов красоты и других сервисов.

Даниловский рынок расположен недалеко от станции метро "Тульская". Строительство нынешнего трехэтажного здания было завершено в 1986 году, его площадь - 8,4 тыс. кв. м. В 2016-2017 годах в здании провели капитальный ремонт с сохранением исторического облика. В результате был создан комплекс с торговыми рядами, кафе, ресторанами и площадками для культурных мероприятий.