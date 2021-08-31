Эксперты считают, что в России необходимо поддерживать фермерскую торговлю офлайн и онлайн

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Программы поддержки для фермеров, торгующих своей продукцией на ярмарках, должны быть созданы в регионах РФ. Власти также могут способствовать развитию сельской электронной коммерции, сообщили ТАСС во вторник опрошенные эксперты и предприниматели.

Слабая представленность в регионах фермерских рынков и ярмарок - один из главных тормозов для развития микро- и малого бизнеса в сельском хозяйстве, считает основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. "Их количество нужно увеличивать, чтобы малый бизнес мог иметь возможность для реализации продукции", - подчеркнул он.

Говоря о нестационарной торговле, Сирота отметил, что нужно принять региональные программы поддержки, которые позволят фермерам выигрывать торги в городах и "даже ставить точки на безвозмездной основе".

Член президиума "Опоры России" Сергей Соколов предположил, что нужно развивать "электронную коммерцию в фермерском направлении", отметив, что "ярмарки - это вчерашний день". "Государство может силами Минцифры создать удобный агрегатор, маркетплейс, субсидировать транспортную составляющую, а малый бизнес может заниматься производством и торговлей, организацией логистики, но под субсидию государства", - сказал он.

Поддержка сельхозкооперативов

Послабления для нестационарной торговли и развитие ярмарок действительно поддержат фермеров, но далеко не всех, считает председатель комитета по торговле московской "Деловой России" Шамиль Будунов. Он отметил, что ярмарки выходного дня создавали для фермеров, "но торгуют там все те же перекупщики", поскольку фермерам часто неудобно заниматься продажами строго в определенные дни.

"По большому счету для реального развития фермерских хозяйств необходимо стимулировать развитие сельхозкооперации. Сельхозкооперативы смогут торговать сельскохозяйственной продукцией со всеми положенными фермерам льготами. Это территориальные объединения сотен хозяйств, которые осуществляют централизованные закупки, логистику и сбыт продукции своих участников. Во-первых, это поможет существенно расширить ассортимент торговых точек таких кооперативов, во-вторых, даст необходимые объемы продукции для входа в торговые сети", - сказал Будунов, чей комментарий приводит пресс-служба столичной "Деловой России".

С ним не согласен Олег Сирота, личный опыт которого говорит о том, что "в России, к сожалению, нет нормальных сельских кооперативов". Предприниматель допустил, что кооперативы появятся, если принять для них льготы в части нестационарной торговли. Он считает, что для развития малого бизнеса на селе, в частности, нужно сохранить, увеличивать и поддерживать программы грантов.

"Также необходимо - это касается не бизнеса, а касается жизни на селе - государство должно дофинансировать программу развития сельских территорий. Потому что сейчас программа очень сильно сокращена и, по сути, ты строишь бизнес в деревне, построил, а чтобы люди туда приехали работать, там должна быть школа, там должна быть дорога, там должно быть электричество", - подчеркнул Сирота.

Семейная рыбная ферма Shevchenko&fish в Чеховском районе Московской области предложила местной администрации рассмотреть возможность размещения ярмарки на ее сельхозземле, сказала соосновательница фермы Янина Шевченко. "[Благодаря ярмаркам] можно развивать и овощные продажи, приглашать на них других фермеров", - отметила она.

Поддержка властей

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", отметил, что полностью разделяет настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России, "где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию".

24 августа на совещании с регионами вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила продолжить работу по увеличению количества ярмарок и упрощению доступа на них личных подсобных хозяйств и фермеров. Общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% по сравнению с допандемийным периодом 2019 года и составило 10,5 тыс., сообщается на сайте кабмина по итогам совещания.