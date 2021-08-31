Глава ЕАО предложил обновить режим свободного порта Владивосток для большей конкуренции

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн во вторник предложил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко пересмотреть льготы в преференциальном режиме свободного порта Владивосток, так как он уступает в конкуренции зарубежным портам.

"При принятии законов, мне кажется, к нему [режиму] нужно вернуться, посмотреть порты Кореи, Китая, Японии. Там условия до сих пор предлагают лучше, а бизнес идет туда, где лучше, где комфортнее. Поэтому я бы попросил, когда новый состав Государственной думы соберется, чтобы мы поставили задачу в рамках этого форума и обсудили эту проблему тоже", - сказал Гольдштейн на площадке межрегионального форума "Амур - река жизни" в Хабаровске.

Инвестиционную деятельность на территориях свободного порта Владивосток ведет 2 041 резидент. Общая стоимость проектов составляет свыше 1,1 трлн рублей, при их полной реализации будет создано более 85 тыс. рабочих мест. Резиденты преференциального режима вложили уже 199,5 млрд рублей и создали более 25 тыс. рабочих мест.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональных форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы. Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна река Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.