Титов заявил, что турбизнес Кубани восстановился после локдауна

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Туристический бизнес в Краснодарском крае восстановился после локдауна 2020 года и работает с превышением показателей допандемийного 2019 года, заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса в Краснодарском крае была признана туристическая отрасль, падение турпотока в 2020 году составило около 30% к уровню 2019 года.

"В целом, конечно, туристическая отрасль края восстановилась, более того, она работает уже с превышением показателей допандемийного 2019 года за счет большого потока туристов, за счет того, что край не закрыт: есть ограничения вполне понятные, но они приемлемы для того, чтобы бизнес не "упал", то есть можно поддерживать бизнес даже с этими ограничениями. Мы видим, что и общепит, и гостиницы работают с большим потоком, напряженно", - сказал Титов.

Он отметил, что в регионе есть направления бизнеса, на работу которых сохраняются ограничения, и которые частично относятся к туристической отрасли - это фуд-корты и детские развлекательные центры.

Ранее сообщалось, что курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. С начала года край принял более 11 млн туристов, что сопоставимо с показателями 2019 года к такому же отчетному периоду.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и "выкуплены" до 1 сентября.