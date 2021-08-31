Предприятия Приморья открыли поставки рыбы в Кот-д'Ивуар и Нигерию

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Рыбаки из Приморья впервые начали экспортировать свою продукцию в Африку. В условиях сложной эпидемиологической обстановки и снижения спроса на продукцию предприятия вышли на новый рынок сбыта и поставили 22,7 тыс. тонн рыбы в Кот-д'Ивуар и Нигерию, сообщила пресс-служба правительства края.

"В поисках новых рынков сбыта приморские компании поставили 22,7 тыс. тонн мороженой рыбы в Кот-д'Ивуар и Нигерию. Ранее экспорт в эти страны не осуществлялся", - приводятся в сообщении слова главы агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко.

Отмечается, что на деятельность отрасли влияет сложившаяся в мире неблагополучная эпидемиологическая обстановка, меняется конъюнктура рынка: снижается спрос на продукцию, поставляемую на экспорт, падают экспортные цены на рыбу и морепродукты. Всего за первое полугодие приморские предприятия экспортировали 392,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на сумму $774 млн. Основные объемы приходятся на Южную Корею и Японию.

В нынешнем году по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК из Приморского края должен составить $1,6 млрд.