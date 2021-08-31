Росрыболовство: нужно установить квоты на вылов лосося в Амуре для Сахалина и Хабаровска

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил о необходимости подписания соглашения между Сахалинской областью и Хабаровским краем на вылов лососевых в Амуре для сохранения запасов биоресурсов.

"Необходима уже и назрела задача подписания соглашения между Хабаровским краем и Сахалинской областью о процентах изъятия лосося. Мне кажется, что это очень важная составляющая, и я думаю, что мы должны вместе ее решить, чтобы действительно это все обеспечить", - сказал Шестаков во вторник на пленарном заседании межрегионального форума "Амур - река жизни".

По его словам, если не принимать меры, Россия может на долгие годы потерять промысел лососевых в водах Амура. В прошлом году были приняты беспрецедентные ограничения в целях сохранения запасов рыбы, но, как отметил глава Росрыболовства, они будут отменены, как только ситуация наладится.

Сравнительно недавно выловы в Амуре считались рекордными, однако в прошлом году промысел значительно сократился. "Не совсем четко все отрегулировали - произошло снижение. С точки зрения запасов и выловов сейчас низкие показатели", - отметил Шестаков.