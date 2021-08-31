Абрамченко предложила создавать инвестпрограммы для работающих в бассейне Амура рыбаков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила создавать долгосрочные инвестиционные программы для рыбаков, которые работают в бассейне реки Амур.

"Необходимо создать планы по развитию рыбохозяйственного комплекса для каждого субъекта, который связан с бассейном реки Амур, для того чтобы правильно и грамотно рассчитывать средства государственной поддержки, чтобы это был четкий измеряемый эффект от деятельности федерального центра и конкретного субъекта РФ. И чтобы была такая долгосрочная инвестиционная программа у рыбаков, которые работают в каждом конкретном субъекте", - заявила она на межрегиональном форуме "Амур - река жизни", проходящем во вторник в Хабаровском крае.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональных форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы. Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна река Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.