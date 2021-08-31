"Известия": объем мошенничества с токенами в РФ составил 2,2 млрд рублей за I полугодие

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем мошенничества с криптовалютой в России за шесть месяцев 2021 года достиг 2,2 млрд рублей. Это составляет около 2% от общемирового объема, сообщают во вторник "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство Zecurion.

По данным издания, объем мошенничества с криптовалютами в мире составил $1,5 млрд, что в 2-3 раза превышает показатели 2020 года. Как сообщает агентство, на статистику повлияли расширение аудитории пользователей цифровых активов и стремление заработать на растущем сегменте при пониженных ставках регуляторов и волатильности на классических финансовых рынках.

"Мошенничество с криптовалютами в России прежде всего связано с необязательной верификацией пользователей на криптовалютных биржах, что позволяет злоумышленникам использовать криптовалюту для проведения незаконных операций", - пояснил генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. По его мнению, введение обязательной верификации пользователей на криптовалютных биржах позволит обеспечить большую транспарентность рынка, а также поспособствует его легализации.

Как уточняет газета, криптобиржа Binance с 20 августа ввела программу "знай своего клиента", предполагающую обязательную верификацию пользователей. Данная верификация состоит из трех этапов, включая сбор и проверку информации о клиенте, анализ биографии на предмет участия в финансовых аферах или попадания под следствие, а также мониторинг подозрительных операций.