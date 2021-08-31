Эксперты: кредитный портфель МСП столицы с начала года вырос на 28%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кредитный портфель в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) столицы с начала года вырос на 28% и на 1 июля составил 1,9 трлн рублей. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитическим центром "БизнесДром" (есть в распоряжении ТАСС).

"Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 28% и на 1 июля 2021 года составил 1,9 трлн рублей (на 40,8% выше, чем на 1 июля 2020 года). Доля Москвы в общем кредитном портфеле остается наибольшей - 27,1%, на втором месте только Московская область - 6,5%, на третьем с долей 6,0% - Санкт-Петербург", - отмечается в обзоре.

На 1 июля 2021 года кредитный портфель малого и среднего предпринимательства составил 6,8 трлн рублей, увеличившись за июнь на 404 млрд рублей (6,3%). В I полугодии 2021 года малому и среднему бизнесу выдано 4,76 трлн рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 46% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Аналитики связывают рост объемов выдач в этом периоде с "частичным восстановлением активности самих предпринимателей, а также с повышением доступности кредитования: снизились ставки, действуют льготные программы кредитования".

Под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в I полугодии 2021 года столичный бизнес получил у кредиторов более 14,2 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Более половины финансирования, полученного под поручительства фонда, предприниматели получили еще и по льготным ставкам по программам субсидий Минэкономразвития (26%) или правительства Москвы (37%), что дало максимальный эффект для получателей поддержки. Наиболее острая нужда предпринимателей при обращении за кредитами - это нехватка оборотных средств, на эти цели Московский гарантийный фонд направил две трети поручительств. 89% средств в рамках гарантийной поддержки получили микро- и малые компании, которые нуждаются в особой поддержке", - говорится в обзоре.