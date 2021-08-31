Опрос: большинство предпринимателей никак не поддерживают природоохранные инициативы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большая часть предпринимателей не поддерживает инициативы по охране окружающей среды. Об этом сообщается в исследовании "Модульбанка", проведенном в августе среди 90 тыс. клиентов.

Согласно данным опроса, 67,5% предпринимателей на данный момент никак не поддерживают инициативы по охране окружающей среды. При этом 66% предпринимателей ответили, что готовы финансово поддерживать работу фондов защиты природы. Около 15% опрошенных вместе с сотрудниками участвуют в волонтерских мероприятиях, 6,6% представителей малого бизнеса перечисляют часть выручки в фонды защиты природы, 10,6% поддерживают природоохранные инициативы и финансово, и как волонтеры.

Больше 30% уже участвуют в акциях по защите окружающей среды и привлекают к ним своих сотрудников. Кроме того, только 27% предпринимателей считают деятельность фондов защиты природы важной и полезной. Порядка 48% опрошенных отметили, что не все фонды в действительности работают и приносят пользу. Около 17% предпринимателей не имеют никакого мнения об их работе. Только 8% предпринимателей отметили, что считают все природоохранные организации способом "красиво отмывать деньги".

Еще около 81% предпринимателей не знали, что можно совмещать мероприятия для сотрудников и клиентов с помощью природоохранным зонам и заповедникам. При этом больше 70% предпринимателей хотели бы попробовать организовать такой отдых.

"Удивительно, что российские предприниматели со своей нагрузкой успевают помогать природе. Сейчас мы продумываем концепцию корпоративной социальной ответственности и одно из направлений - помощь природоохранным и заповедным зонам. Оказалось, наши предприниматели мало знают о возможностях помогать заповедникам, хотя сами достаточно активно волонтерят на субботниках и привлекают сотрудников. Мы будем дальше погружаться в эту тему и делиться информацией с клиентами: локации, возможности туризма, волонтерства", - отметила председатель правления "Модульбанка" Светлана Годлина.