Ростех прорабатывает применение двигателей ОДК для установок опреснения воды в Крыму

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ростех изучает возможность использования своих двигателей для создания установок опреснения воды для Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ростех прорабатывает варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму, может предложить региону построить к 2030 году девять установок мощностью около 1 млрд куб. м пресной воды в год, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ".

"Проблемы с водоснабжением полуострова известны. Очевидно, что опреснение воды в больших объемах потребует дополнительной электрогенерации. Действительно, прорабатывается возможность использования газотурбинных двигателей разработки ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха - прим. ТАСС) при создании установок опреснения воды", - сообщили ТАСС в Ростехе.

Как пишет газета, Ростех готовит для правительства Крыма несколько возможных вариантов строительства заводов по опреснению морской воды с использованием своих газотурбинных двигателей малой мощности ГТА-25 и ГТА-16. В качестве оптимального варианта рассматривается строительство девяти заводов мощностью 1 млрд куб. м с применением комбинированного метода производства.

Для электроснабжения комплексов Ростех рассчитывает создать 900 МВт новой генерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. Стоимость электростанций может составить 78 млрд рублей. Однако пока правительство РФ рассчитывает потратить на две опреснительные установки в Крыму 8 млрд рублей до 2024 года, необходимость в таких заводах только обсуждается, пишет издание.