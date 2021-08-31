МЭР предлагает ввести возможность проверки отчетов о выбросах парниковых газов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) предлагает включить возможность верификации отчетов о вредных выбросах в федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Это следует из разработанного министерством законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусмотрено право организаций проводить верификацию информации о выбросах парниковых газов, образуемых в результате их хозяйственной деятельности, в том числе в разрезе используемых стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды", - говорится в пояснительной записке к документу.

Разработчики законопроекта рассчитывают, что такая регуляторная мера поспособствует получению более достоверных данных об эмиссии парниковых газов в рамках государственного учета выбросов. Оценивать соответствие данных отчетов установленным критериям будут юридические лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации.

Действующая редакция закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" предполагает возможность верификации только результатов климатических проектов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов. Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования таких выбросов. Речь идет, в том числе, о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Закон предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения, а также предполагает создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета.