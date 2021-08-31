Кабмин выделил 2,55 млрд рублей на завершение строительства парома "Генерал Черняховский"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,55 млрд рублей на завершение строительства автомобильно-железнодорожного парома "Генерал Черняховский", который встанет на линию Усть-Луга - Балтийск в феврале 2022 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Сейчас техническая готовность парома составляет почти 67%. В мае 2021 года он уже был спущен на воду. <...> Выделенное финансирование пойдет на проведение работ по окраске судна, монтажу его механизмов, оборудования и трубопроводных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паром длинной 200 м будет перевозить железнодорожные составы, автомобили и различные грузы по Балтийскому морю между Ленинградской и Калининградской областями. На судне будут использовать два вида топлива - дизельное с низким содержанием серы и сжиженный природный газ, что позволит снизить выбросы выхлопных газов в окружающую среду, указали в кабмине.

Ранее на строительства парома, предусмотренное федеральной целевой программой развития Калининградской области, было выделено более 2,5 млрд рублей. "Таким образом, общий объем федерального финансирования составит 5,1 млрд рублей", - уточняется в сообщении пресс-службы правительства.