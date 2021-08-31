Доходы бюджета Москвы за 7 месяцев 2021 года выросли на 401,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы за 7 месяцев текущего года превысили 1,9 трлн рублей, что более чем на 400 млрд рублей больше этого показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"За 7 месяцев 2021 года доходы бюджета Москвы составили 1 трлн 905,7 млрд рублей. Доходы городского бюджета выросли на 401,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что налоговые доходы столицы за 7 месяцев 2021 года составили 1 трлн 693,7 млрд рублей. Это на 363,9 млрд рублей больше, чем в январе - июле 2020 года. Их доля в доходной части бюджета Москвы за первые семь месяцев текущего года достигла 88,9%.

"Основными статьями налоговых доходов являются поступления по налогам на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество, специальным налоговым режимам. По состоянию на 1 августа 2021 года в бюджет Москвы по НДФЛ перечислено 757,3 млрд рублей. Объем поступлений увеличился на 153 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Платежи по налогу на прибыль организаций за январь - июль 2021 года составили 656,1 млрд рублей, на 145,6 млрд рублей больше по сравнению с январем - июлем 2020 года", - добавили в департаменте.

Кроме того, поступления по специальным налоговым режимам, в том числе по упрощенной и патентной системам налогообложения, выросли на 42 млрд рублей и достигли 114,5 млрд рублей. По налогу на имущество организаций в бюджет Москвы поступило 100,4 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2021 года неналоговые доходы бюджета составили 144,1 млрд рублей. Доля неналоговых доходов - 7,6% от общих доходов городского бюджета.

Восстановление после 2020 года

"Рост доходов бюджета Москвы обусловлен активным восстановлением городской экономики, которому способствовали своевременно реализованные меры адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях экономики. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о завершении восстановительного периода и переходе экономики на траекторию роста", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что значительный прирост поступлений демонстрируют отрасли торговли, оказания услуг населению, строительства. Так, высокая динамика потребительского спроса, федеральные и городские меры поддержки, а также мероприятия, направленные на недопущение резкого снижения доходов населения, способствовали повышению деловой активности и улучшению финансово-экономических показателей в сфере торговли. За 7 месяцев поступления в бюджет от отрасли увеличились на 32,6% или на 72,3 млрд рублей.

"Одна из наиболее пострадавших во время пандемии - строительная сфера - сегодня в числе лидеров по динамике увеличения поступлений в бюджет Москвы. Рост составил 27,8% или 23,2 млрд рублей по сравнению с январем - июлем 2020 года. Ключевую роль в восстановлении отрасли сыграла вовлеченность строительных организаций в реализацию масштабных инфраструктурных и жилищных строительных программ на территории города, финансируемых в том числе за счет бюджетных инвестиций", - считают в департаменте финансов.

Как уточнила Зяббарова, устойчивый рост демонстрируют поступления от IT-сектора и предприятий обрабатывающей промышленности, - эти отрасли даже в сложных условиях прошлого года не только избежали падения, но и улучшили собственные производственно-экономические показатели. За 7 месяцев 2021 года поступления от IT-индустрии увеличились на 12,7%, а от отрасли обрабатывающей промышленности на 10% к уровню января - июля 2020 года

"Активная промышленная политика, включающая создание благоприятного бизнес-климата, предоставление мер поддержки, формирование в городе высокотехнологичных кластеров и реновацию старых промышленных зон, позволила московской промышленности последовательно наращивать объемы производства, а IT-сфере - обеспечить повышение степени цифровизации столичной экономики, предлагая предприятиям и организациям современные информационно-технологические решения для работы в условиях карантинных ограничений", - заключила Зяббарова.