Токаев примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября

НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 3 сентября. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"3 сентября президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина в формате видео-конференц-связи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, в этот раз посвящен теме "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". "В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Уали.

VI Восточный экономический форум - 2021 состоится 2-4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. ВЭФ был учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.