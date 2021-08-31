"Яндекс" выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и бизнесе беспилотных авто

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси", - отмечается в сообщении.

"Яндекс" также приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведет свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.

По данным компании, общая сумма сделки составит $1 млрд, ее одобрили советы директоров обеих компаний. Закрыть сделку планируется до конца года.

Как отмечается в сообщении "Яндекса", компания в результате сделки рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов, а также упрощения управленческих процессов.

В компании добавили, что в настоящее время насчитывается 170 беспилотных автомобилей "Яндекса", которые преодолели более 14 млн км в автономном режиме на дорогах РФ, США и Израиля. Роботы-курьеры "Яндекса" совершили более 26 тыс. доставок в России и США.

В "Яндексе" подчеркнули, что беспилотные автомобили являются стратегическим направлением для компании.