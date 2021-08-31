"Ъ": Роскомнадзор составил первые протоколы в рамках закона о "суверенном Рунете"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор составил первые административные протоколы за отказ подключиться к национальной системе доменных имен (НСДИ) в рамках закона о "суверенном Рунете", пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на один из протоколов.

Отсутствие подключения к НДСИ предполагает штраф в размере 60-100 тыс. рублей. Сейчас зарегистрировано 12 дел по этому нарушению. В число нарушителей попали интегратор "Техносерв АС", хостинг-провайдер "Медиасофт эксперт" и провайдер "Фотон телеком". Из протокола Роскомнадзора об административном нарушении в отношении "Техносерв АС" следует, что компания не подключилась к НСДИ в рамках требований закона о "суверенном Рунете". Интегратор проигнорировал требования законодательства, судебное заседание по делу назначено на 6 сентября, рассказали газете в пресс-службе Роскомнадзора. В "Техносерв АС" изданию сказали, что уведомили ведомство о подключении к НСДИ.

Требование о подключении к НСДИ в рамках закона о "суверенном Рунете" обязательно для всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем, напоминает издание.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", известный как закон о "суверенном Рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы Рунета, а также фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России.