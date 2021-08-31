В Кузбассе приняли стратегию цифровой трансформации для развития экономики и соцсферы

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. В Кузбассе для внедрения цифровых инноваций в экономику, промышленность и социальную сферу утвердили стратегию цифровой трансформации региона до 2024 года. За два года планируется реализовать порядка 70 проектов, сообщили во вторник на официальном сайте регионального правительства.

"В региональную стратегию вошло 70 проектов по девяти сферам деятельности. Шесть из них - образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера - рекомендованы федеральными ведомствами, а три инициированы регионом как наиболее приоритетные именно для Кузбасса - строительство, экология и природопользование, промышленность. Реализация проектов стратегии предполагает внедрение искусственного интеллекта, цифровых двойников, 3D-моделирование, информационное моделирование", - говорится в сообщении.

Работы планируют провести с 2022 по 2024 годы. За это время в Кузбассе будет реализована система подбора целевого образовательного контента, организовано поступление в вузы в онлайн-формате, запущены новые сервисы на портале госуслуг. Также новые цифровые сервисы в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут созданы на базе региональной платформы "Кузбасс онлайн", через которую жители региона дистанционно могут взаимодействовать с региональными и местными властями, управляющими компаниями. В режиме реального времени будет организован мониторинг и контроль движения транспортных средств и другие цифровые проекты.

"Цифровые проекты вошли практически во все сферы нашей жизни и позволяют существенно улучшать ее качество, ускорять и упрощать многие процессы. И мы это видим уже сейчас, к примеру, в образовании или сфере предоставления госуслуг. Мы рассчитываем на то, что реализация стратегии позволит нам внедрить передовые цифровые разработки в ключевые отрасли экономики и реализовать прорывные проекты в сфере промышленности", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Кузбасса Сергея Ващенко.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию в области цифровой трансформации на уровне всех субъектов РФ. Стратегии должны охватывать ключевые отрасли экономики, социальной сферы и госуправления для достижения их цифровой зрелости.