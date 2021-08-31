Первый мусороперебатывающий завод в Хакасии планируют построить к 2022 году

ТАСС, 31 августа. Строительство первого мусороперебатывающего завода в Хакасии закончат к 2022 году. Его построят в Черногорске, говорится в сообщение Министерства экономического развития республики.

Инвестор - компания "Эко групп" подавала заявку на строительство завода весной 2021 года. Но тогда Минэкономразвития республики высказало замечания по инвестпроекту и бизнес-плану, которые довели до инвестора. В июле 2021 года подали повторную заявку.

"Общий объем инвестиций по проекту составит 265,78 млн рублей. Планируется создать 81 рабочее место, а значит, обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней республики. Строительство планируется начать в 2021 году и закончить к 2022 году", - сообщает ведомство.

Инвестиционный проект признали приоритетным для социально-экономического развития. Глава республики Валентин Коновалов подписал распоряжение о праве инвестора на заключение договора аренды земельного участка для строительства завода. Это дает право инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Также с "Эко групп" заключили инвестиционное соглашение.

Планируемая мощность завода составит 150 тыс. т отходов в год. На предприятие будут поступать отходы сразу из нескольких муниципалитетов республики, в том числе из Абакана.

Реформа обращения с ТКО началась в России в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".