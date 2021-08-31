Авиакомпании в январе - июле увеличили перевозки на 65%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиакомпании России в январе - июле увеличили перевозки пассажиров по сравнению с годом ранее на 65%, до 57,2 млн. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"В январе - июле 2021 года российские авиакомпании перевезли 57 млн 272 тыс. пассажиров. Это на 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Внутренние перевозки выросли по сравнению с 2020 годом на 88% и составили 48 млн 531 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом рост составил почти 18%", - отметил он.

Министр напомнил, что в июле перевезено 13,179 млн человек, рост составил почти 95%. "По сравнению с 2020 годом количество перевезенных на внутренних линиях пассажиров выросло на 53,7% и составило 10 млн 308 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 29%", - сообщил Савельев.