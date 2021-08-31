Wildberries сообщил, что банки не нашли нарушений ретейлером правил платежных систем

"Банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", - сообщили в компании. Как ранее сообщал онлайн-ретейлер, после введения скидок Wildberries по картам "Мир", SberPay и СБП представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские банки направили международным платежным системам ответы, в которых настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Об этом говорится в сообщении Wildberries.

"Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку", - подчеркнули в Wildberries.

В компании также напомнили, что всего за пять дней, как только россиянам был предоставлен выбор и опубликована информация о тарифах, платежная система "Мир" стала самой популярной на Wildberries, заметно выросли доли и остальных российских платежных систем. В целом же за прошедшие две недели, как отмечают в Wildberries, объемы платежей по карте "Мир" выросли на 62%, через SberPay - в 5,4 раза, через "Систему быстрых платежей" - в 2,8 раза. Уже этой осенью в Wildberries ожидают, что SberPay займет второе место по объемам платежей после "Мир", а СБП - третье.

"Подобная практика существует во многих зарубежных странах. И если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли международные платежные системы, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платежных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем ли мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платежных систем значительно выше, чем на других рынках?", - указали в Wildberries.

"Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров - и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках", - заключили в пресс-службе Wildberries.

О ситуации

Ранее ТАСС стало известно, что международная платежная система Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с онлайн-магазином Wildberries, о штрафе в $25 тыс. в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa. Платежная система просила банки до 31 августа 2021 года сообщить об итогах расследования ситуации с возможными дополнительными комиссиями.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.

Так, Visa заявила, что расследует ситуацию. В компании ТАСС сообщили, что Visa выступает против такой практики и убеждена, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил ТАСС, что компания внимательно анализирует ситуацию, он также выразил обеспокоенность возможной дискриминацией держателей карт Mastercard. Малиновский подчеркнул, что в настоящее время компания работает над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт.