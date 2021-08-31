Хозяйства Ростовской области приступили к сбору винограда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Хозяйства Ростовской области, которая является самой северной зоной промышленного возделывания винограда, начали собирать урожай. Собраны первые 230 т, говорится в сообщении управления информационной политики на сайте регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гончарова.

"Уборка технических сортов винограда, которые идут на изготовление вина, в области уже началась, на сегодня собрано около 230 т", - сказал Гончаров, слова которого привели в управлении. Там добавили, что ежегодно хозяйства региона собирают около 4,3 тыс. т винограда.

Как отметил Гончаров, виноградарство поддерживается как на федеральном, так и на региональном уровнях. "В этом году объем средств господдержки, направленный на развитие виноградарства из федерального бюджета, составляет 47,5 млн рублей. Это на 10 млн больше, чем в 2020 году. Кроме того, из регионального бюджета выделено почти 6 млн для посадки и ухода за традиционными для Дона автохтонными [изначально выращиваемыми в данном регионе] сортами винограда", - отметил первый заместитель губернатора.

За последние пять лет, по данным управления информполитики, молодые виноградники в Ростовской области заложили на площади более 370 га. В 2021 году заложили 47 га, на которых высадили виноград сорта Красностоп золотовский, считающийся одним из автохтонных донских сортов.

Ранее Гончаров сообщал, что урожай винограда в Ростовской области в 2021 году будет отличаться более высоким качеством из-за климатических условий. При этом прогнозировалось снижение валового сбора винограда в регионе.

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства. По информации управления информполитики, возделыванием винных сортов винограда занимаются 17 производителей. В Ростовской области произрастают шесть автохтонных сортов винограда - Варюшкин, Красностоп золотовский, Плечистик, Пухляковский, Сибирьковый, Цимлянский черный.