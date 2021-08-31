Уровень безработицы в Сочи сократился до 0,4%

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Число безработных в Сочи сократилось на 14,5 тыс. человек, уровень составил 0,4%. Об этом в Telegram-канале сообщил во вторник глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня мы фиксируем, что число безработных на курорте снизилось на 14,5 тыс. человек по сравнению с показателями 2020 года. Уровень безработицы сократился с 5,5% до 0,4% и практически приблизился к допандемийному значению", - написал глава города.

Он добавил, что ситуация с безработицей на фоне пандемии коронавируса в городе стабилизировалась, но власти намерены не оставлять это направление без внимания.

"Сейчас в Сочи на учете в Центре занятости населения состоит 4 421 человек. Из них более 1 тыс. признаны безработными. При содействии службы граждане получают рабочие места, также проходят профессиональное обучение или переподготовку. С начала года новым профессиям обучились 186 сочинцев", - отметил мэр.

Летом на курорте трудоустроились более 1,5 тыс. подростков, большинство из них трудились в школах, детских садах и санаториях. Еще порядка 400 школьников трудоустроят на время осенних каникул.