В Москве более 230 тыс. кв. м недвижимости ввели в строй за счет реорганизации промзон

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Редевелопмент (снос объекта или реконструкция) промзон в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы позволил с января по июль 2021 года ввести в эксплуатацию более 230 тыс. кв. м недвижимости. В настоящее время на реорганизуемых производственно-коммунальных территориях ведется строительство восьми объектов капитального строительства, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Мэр Москвы ставит перед строителями задачу комплексного освоения территории бывших промзон с сохранением модернизированных производств и созданием там удобной и качественной городской среды. ЦАО служит примером реализации этих принципов, о чем красноречиво говорят цифры: из 235,7 тыс. кв. м недвижимости, появившихся в бывших промзонах, жилье составило менее половины от общего объема ввода - 97,2 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова главы департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина.

Так, два жилых корпуса со встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 150 мест, которые появились в ходе реализации третьего этапа строительства жилого комплекса "City Park" на месте сноса ОАО "Краснопресненский сахарорафинадный завод" на улице Мантулинской, владение 7, в районе Пресненский. На крышах построенных корпусов планируется размещение открытых террас, где будут организованы цветущие сады. В каждом дворе запроектированы сценарные площади, где дети смогут попробовать себя в роли повара, архитектора и спортсмена.

"Строительство всех объектов на территориях бывших промзон реализуется за счет внебюджетных источников. Всего в 2021 году в Москве, в границах производственно-коммунальных территорий планируется ввести в эксплуатацию 101 объект недвижимости общей площадью 5,7 млн кв. м. При этом жилая застройка составит менее половины от всего объема - примерно 2,5 млн кв. м, что лишний раз свидетельствует о комплексном подходе к редевелопменту промзон", - подчеркнул руководитель департамента.