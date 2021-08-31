Около 30-50 тыс. жителей Новосибирской области смогут воспользоваться "гаражной амнистией"

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Около 30-50 тыс. человек в Новосибирской области смогут воспользоваться "гаражной амнистией", которая стартует в стране с 1 сентября и будет действовать до 2026 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

"На территории Новосибирской области примерно 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тыс. граждан права на свои объекты недвижимости не оформили. Эта группа людей потенциально может воспользоваться действующим законодательством", - сказала Рягузова.

По ее словам, цель гаражной амнистии - бесплатно предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи. Новая мера призвана официально зарегистрировать право владельцев на капитальные постройки. Для того, чтобы воспользоваться "амнистией", необходимо подать заявление на предварительное согласование предоставления участка, а после соответствующего решения обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана.

Как добавил заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин, "амнистия" распространяется на одноэтажные отдельно стоящие боксы либо линейки гаражей, построенные до 2004 года. При этом земельные участки для размещения объектов должны были ранее предоставить либо гражданину, либо жилищному кооперативу. По предварительным подсчетам, таких кооперативов на территории Новосибирска порядка 450 с общим количеством гаражей более 65 тыс.

В апреле президент России подписал закон о так называемой "гаражной амнистии". Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых разместились их гаражи. До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.