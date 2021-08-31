Белоруссия и Воронежская область подписали соглашение об увеличении товарооборота

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Власти планируют в 2022 году увеличить товарооборот между Белоруссией и Воронежской областью на 7-9% к уровню текущего года. Протокол о сотрудничестве в этом направлении во вторник подписали чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко, который находится с рабочей поездкой в регионе, и губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент ТАСС.

"Воронежская область действует в русле тех установок и традиций, которые сложились между нашими странами. У нас подписано соглашение с двумя областями Белоруссии - о побратимских отношениях, о взаимодействии, и в принципе, на самом деле, экономическое взаимодействие неплохое складывалось в последние годы - мы вышли на уровень $250 млн в нашем обороте экономическом. К сожалению, 2020-2021 годы несколько снизили темпы развития, но уверен, что мы сумеем, начиная с 2021 года, не только восстанавливать, но и наращивать наше взаимодействие", - отметил губернатор Александр Гусев.

По соглашению, в 2022 году Воронежская область и Белоруссия планируют на основании двусторонних проектов увеличить объемы товарооборота на 7-9% к уровню 2021 года. В частности, перспективными проектами сотрудничества являются реконструкция стадиона "Факел" в Воронеже, строительство самой большой школы в России на 2 860 учеников в Воронеже, строительство школы с детским садом в селе Семилуки под Воронежем. 31 августа в поселке Стрелица Семилукского района сдается в эксплуатацию школа, которую построила воронежская компания "Стройинжиниринг", принадлежащая белорусским застройщикам. Планируется строительство еще одной школы с детским садом в селе Семилуки.

Также во время рабочей поездки посла глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков и председатель Мостовского райисполкома Гродненской области Республики Беларусь Андрей Санько подписали соглашение о побратимстве.

"Товарооборот упал, но это временные трудности, связанные, прежде всего, с пандемией коронавируса. Надо сегодняшнюю встречу использовать и отношения восстанавливать, делать так, чтобы наши и ваши хозяйствующие субъекты лучше узнавали друг друга и использовали этот потенциал", - отметил присутствующий на встрече зампред Госдумы России Алексей Гордеев.

Товарооборот с Белоруссией

По данным посольства Белоруссии, в первом полугодии 2021 года товарооборот страны с Воронежской областью увеличился на 13,2% (составил $158,3 млн), белорусский экспорт увеличился на 7,7% ($101,9 млн), импорт вырос на 24,5% ($56,4 млн). Белорусский экспорт составляют: металлоконструкции из черных металлов и иные металлоизделия; части и принадлежности для автомобилей и тракторов; сыры и творог; говядина замороженная; продукты из соевого масла; масло сливочное; тара пластмассовая.