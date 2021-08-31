Регионам может потребоваться дополнительная поддержка из-за роста цен на стройматериалы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рост цен на стройматериалы может повлечь возникновение новых объектов незавершенного строительства (ОНС) в регионах, в этом случае им будет нужна дополнительная поддержка, заявила в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Что касается возникновения новых объектов, то, конечно, риски есть, особенно на региональном уровне. И они связаны, в первую очередь, с ростом цен, о чем мы говорили. И здесь, скорее всего, будут необходимы дополнительные меры поддержки для регионов, чтобы эти риски нивелировать", - сказала Трунова.

Она добавила, что по итогам 2020 года на федеральном уровне наблюдается тенденция к снижению объемов и количества ОНС, однако в целом динамика изменений за последние годы является разнонаправленной и неустойчивой.

"Мы надеемся, что вопросы с такими проблемными объектами будут постепенно решаться, в том числе за счет уже принятых правительством мер по созданию единого заказчика в сфере строительства, а также, очень надеемся, за счет скорейшего принятия и реализации дорожной карты, предусматривающей системные меры по сокращению объемов вложений и количества проблемных ОНС", - заключила Трунова.