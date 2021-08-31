"Россети" обеспечат энергоснабжение Ковыктинского месторождения "Газпрома"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" построит линию электропередачи Усть-Кут - Ковыкта для снабжения электроэнергией Ковыктинского месторождения "Газпрома". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин по итогам совещания о реализации магистральных сетевых проектов в Иркутской области с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и главой Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Один из самых крупных проектов, который мы сегодня также обсуждали помимо энергоснабжения железной дороги, это энергоснабжения газового месторождения "Газпрома" и строительство линии Усть-Кут - Ковыкта", - сказал Рюмин.

Наряду с этим, в сообщении "Россетей" отмечается, что до конца 2023 года компания в рамках энергоснабжения Восточного полигона РЖД расширит подстанцию "Усть-Кут", а также построит ЛЭП "Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут" №3, "Нижнеангарская - Усть-Кут" № 1 и 2.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.