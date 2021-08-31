Чистая прибыль Совкомбанка за I полугодие выросла в 2,7 раза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I полугодие 2021 года выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Приобретение банка "Восточный" во II квартале 2021 года увеличило прибыль группы на 1,4 млрд рублей.

Активы банка за первое полугодие выросли на 25%, до 1,9 трлн рублей как за счет органического роста, связанного с восстановлением экономики после пандемии, так и в связи с покупкой банка "Восточный".

Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10% и достиг 207 млрд рублей, показатель рентабельности капитала (ROE) от регулярного бизнеса вырос до 28%.

За январь - июнь все ключевые сегменты розницы показали рост активов и прибыли. Розничный кредитный портфель (без учета резерва по просроченным займам) вырос за полгода на 44%, до 429 млрд руб. за счет роста портфеля карты "Халва", залогового кредитования, а также покупки банка "Восточный", розничный портфель которого составлял 75 млрд руб. на 30 июня 2021 года. Ипотечный портфель банка вырос на 29%, до 102 млрд руб.

Текущие счета и срочные депозиты розничных клиентов выросли на 29% за полгода, до 609 млрд руб., в том числе за счет вклада банка "Восточный" - на 116 млрд руб.

"Все основные розничные бизнес линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30% вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны. Проведенный летом этого года ребрендинг карты "Халва", и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии", - приводит пресс-служба слова совладельца и первого заместителя председателя правления банка Сергея Хотимского.

Портфель корпоративных кредитов вырос за период на 54%, до 533 млрд руб. Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на 27%, до 644 млрд руб. в основном за счет притока корпоративных депозитов (+36% по сравнению с 31 декабря 2020 года).