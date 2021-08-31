Эксперт: оборот рынка фитнеса в РФ из-за пандемии сократился более чем на 50 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оборот фитнес-рынка в 2020 году сократился более чем на 50 млрд рублей из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева на онлайн-заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

"До 2020 года 7 млн россиян занималось фитнесом, около 760 тыс. сотрудников работало в отрасли. Годовой оборот составлял 160 млрд рублей. Это наша экспертная оценка как игроков рынка. В 2020 году мы потеряли более 50 млрд рынка", - сказала она.

По словам Киселевой, в 2021 году фитнес-отрасль "потихонечку выходит на параметры 2019 года, показывая отставание по обороту на 15-25% в зависимости от региона".

Она отметила, что сейчас перед отраслью стоит задача увеличения количества потребителей физкультурно-оздоровительных услуг, что соотносится с национальной целью по увеличению количества регулярно занимающихся спортом россиян до 70% к 2030 году. В связи с этим ассоциация предлагает ввести невозвратные дешевые абонементы, внедрить налоговый вычет для работодателей, которые оплачивают расходы на фитнес своим сотрудникам, а также снизить отчисления на фонд оплаты труда.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии создана в 2018 году. В настоящее время в нее входят свыше 1 450 участников рынка. У организации 57 регионов присутствия и 31 представительство.