Бизнес просит не вводить запрет на продажу товаров, не внесенных в систему учета отходов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бизнес просит исключить из законопроектов, регламентирующих реформу расширенной ответственности производителя (РОП), запрет на продажу товаров в России, не внесенных в систему учета отходов, поскольку эта мера станет дополнительной нагрузкой для добросовестных предпринимателей, а также увеличит долю серого рынка. Об этом говорится в письме нескольких ассоциаций производителей продовольственных товаров, которое направлено вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС) подписали руководители "Руспродсоюза", Молочного союза России, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Национального союза мясопереработчиков, Национального союза производителей молока (Союзмолоко), Российского союза пекарей, Ассоциации малоформатной торговли, Рыбного союза, Союза российских пивоваров, Союза участников рынка картофеля и овощей.

"Просим поддержать исключение из проекта ФЗ положения, устанавливающего запрет на реализацию на территории Российской Федерации товаров, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов от использования товаров", - говорится в документе.

По мнению авторов письма, такая мера ставит под угрозу стабильность рынка производства и сбыта продовольственных товаров в России и создает прямые предпосылки для ликвидации (особенно субъектов МСП и крестьянских и фермерских хозяйств) либо перехода большинства производителей товаров "в тень". "Риск запрета реализации товаров в случае сбоя системы или непреднамеренного нарушения правил передачи данных в реестр прямо демотивирует производителей товаров (в особенности малых форм, для которых запрет реализации равен ликвидации) к реализации продукции в легальной розничной торговле", - говорится в письме.

В нем отмечается, что сейчас в России насчитывается более 400 тыс. производителей и мелких фермеров - субъектов МСП - и 1 млн 840 тыс. малоформатных предприятий розничной торговли. Данные субъекты находятся в легальном сегменте и ведут свою предпринимательскую деятельность открыто. Товарооборот розничной торговли, где представлены данные субъекты, составляет около 30 трлн руб. в год. Одновременно с этим оборот "серого" рынка сегодня составляет не менее 5 трлн рублей в год и насчитывает миллионы продавцов и производителей товаров, и до сих пор никак не администрируется. Как следствие, введение обязательства по регистрации в реестре и запрет реализации вынудят подавляющее большинство "легальных" МСП (производителей и продавцов) уйти в "серый" сегмент.

По оценке бизнеса, доля серого сегмента может вырасти с 15% до 40-45% товарооборота. "Участники этого сегмента рынка не выполняли, и не будут выполнять РОП, лишь усиливая недобросовестную конкуренцию на рынке с ответственными производителями товаров. Таким образом, те субъекты РОП, которые РОП не выполняют, продолжат уклоняться от ответственности. Законопроект лишь создает для этого дополнительный стимул, не решая проблему администрирования на практике", - заключают авторы письма.

Позиция "Руспродсоюза"

Как пояснил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, реализация предлагаемого запрета на практике несет риски остановки выпуска продовольственных товаров в случае невнесения в реестр одного из упаковочных материалов, либо сбоя в системе. Пищевое предприятие не может вносить упаковку в реестр и будет зависеть от заполнения информации производителем расходных материалов.

"Замена поставщика чревата временным интервалом необходимым технологу для исследований применимости другой упаковки, которая будет соответствовать всем критериям производства и должна подтвердить не меньший срок хранения продукта. В таких случаях существует риск не поставки продукции на распределительные центры и торговые точки на неопределенное время. В снабжении продовольственными товарами разрыв цепочки поставки недопустим", - считает Востриков.

Он также добавил, что пока бизнес так и не получил никакой конкретики о том, как будет работать система учета и о том, как избежать рисков прекращения снабжения продуктами питания населения. "Производитель продовольственных товаров не способен перерабатывать выпущенную продукцию, а следовательно становится плательщиком экосбора, оказывающего влияние на рост себестоимости выпускаемой продукции", - заключил исполнительный директор "Руспродсоюза".