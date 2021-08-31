МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует увеличить зарплату бортпроводников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. По его словам, соответствующее решение было принято совместно с Первичной профсоюзной организацией компании, которая насчитывает более 7 тыс. сотрудников "Аэрофлота" из числа летных и кабинных экипажей.

По словам Полубояринова, решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников уже принято, с 1 сентября рядовой бортпроводник будет получать от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, в зависимости от налета. Совместно с Первичной профсоюзной организацией прорабатывается также новая система оплаты для пилотов. Она еще не утверждена, повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты планируется вместе с переходом на зимнее расписание полетов, то есть уже в конце октября - начале ноября.

"Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года, мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты. В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим Первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый", - сказал Полубояринов, уточнив, что сейчас командир воздушного судна в среднем получает около 350 тыс. рублей.

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в I полугодии 2021 года снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,3 млрд рублей, при этом во II квартале чистый убыток снизился в 20 раз в годовом выражении - до 1,431 млрд рублей. По словам Полубояринова, такие финансовые результаты позволили компании увидеть возможность постепенного возвращения к допандемийным доходам, что, в свою очередь, должно отразиться и на зарплатах экипажей.

"Конечно, это постепенное возвращение: еще на 70% не восстановился международный рынок, который приносил порядка 60% выручки. Мы рассматриваем сценарий поэтапного восстановления. Сейчас достаточно активно обсуждаем с Первичной профсоюзной [организацией] возможность изменения ставок, прорабатываем программу изменения системы расчетов премий как бортпроводникам, так и летному составу. Ряд решений уже принят. Так, например, принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение ставки в совокупности с увеличением налета часов за счет увеличения программы полетов по России и открывающихся международных полетов", - пояснил Полубояринов.