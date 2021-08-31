Ретейлеры второй год подряд фиксируют рекордные продажи ноутбуков в августе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Продажи ноутбуков в августе второй год подряд на фоне пандемии и популярности дистанционных форматов работы и учебы растут рекордными для российского рынка темпами. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании "М.Видео-Эльдорадо".

"Розничные продажи категории на российском рынке за август, по оценке компании, составят порядка 350 тыс. устройств, что повторит рекорд, установленный годом ранее", - говорится в сообщении. По сравнению со средними показателями июня - июля спрос на ноутбуки в сезон "подготовке к школе" вырос на 30-35%, отмечается в исследовании.

В сетях "М.Видео-Эльдорадо" спрос на модели с необходимыми для работы и учебы техническими характеристиками в августе вырос в 1,5 раза.

В августе 2021 года около 35% продаж в штуках пришлось на ноутбуки до 35 тыс. рублей, около 30% - на 35-55 тыс. рублей, сегмент 55-85 тыс. рублей занял - 22%, наиболее производительные и премиальные модели из верхнего диапазона от 85 тыс. рублей - 13% (что больше, чем вдвое относительно прошлого года). Около 65% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов.

Кроме ноутбуков, ретейлер также отмечает повышенный спрос в РФ на ПК, мониторы (могут дополнить ноутбук) и оргтехнику, а также периферию - клавиатуры, мыши и гарнитуры.