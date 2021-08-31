Гидрометцентр: погода на Восточном экономическом форуме будет теплая и солнечная

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Погода в дни работы Восточного экономического форума будет теплая и солнечная. Днем воздух будет прогреваться до 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"В течение всей этой недели, по прогнозам наших коллег из Примгидромета и по нашим оценкам, температура будет очень теплая, ночью - 16-18 градусов, днем - 23-25. Только к концу недели, в воскресенье, температура понизится на два-три градуса, но все равно будет комфортно. Преимущественно малооблачная погода и солнце. Первого сентября погода такая же - в восемь-девять часов утра 16 градусов, днем - до 25", - рассказал он.

Как ранее сообщала пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет), в период с 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться. В частности, 3 сентября не исключен небольшой дождь.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.