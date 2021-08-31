Робот "Маркер" преодолел дистанцию в 100 км по пересеченной местности в рамках испытаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" в рамках испытаний в Челябинской области преодолела 100 км по пересеченной местности в полностью автономном режиме. Соответствующее видео размещено на официальном канале Фонда перспективных исследований (ФПИ) в YouTube.

Как уточнили в фонде, в контрольных экспериментах были задействованы три машины - две колесные и одна гусеничная.

"В рамках испытаний одна из колесных машин совершила марш протяженностью в 100 км. Время выполнения данного задания составило 5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 40 км по бездорожью (поле) и 60 км по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. Движение осуществлялось в полностью автономном режиме", - рассказали в ФПИ.

Согласно сценарию испытаний, оператор только обозначал на цифровой карте точки старта и финиша, а также нескольких промежуточных точек для обеспечения однозначности заданного маршрута. В остальном "Маркер" с помощью системы технического зрения, основанной на конволюционных нейронных сетях и включающей в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строил трехмерную карту проходимости и автономно преодолевал препятствия и выбирал оптимальный маршрут движения.

Кроме того, был проведен эксперимент по патрулированию территории, когда "Маркер" двигался по пересеченной местности по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 км вокруг условного населенного пункта в течение шести часов. Также были успешно выполнены эксперименты по запуску с борта платформы мультироторных беспилотников (20 запусков).

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.