Бизнес-омбудсмен Москвы намерена представить мэру 75 инициатив по поддержке отраслей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева планирует представить мэру столицы Сергею Собянину в рамках ежегодного доклада 75 законодательных инициатив, которые направлены на поддержку различных отраслей бизнеса.

"Мы в своей работе делаем акцент на те законодательные инициативы, которые у нас по отраслевому принципу формируются. И второй доклад мэру Москвы Сергею Собянину готов. Там почти 75 законодательных инициатив, которые имеют отраслевую принадлежность. Надеюсь, что все они будут поддержаны", - сказала Минеева во вторник на онлайн-заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам столичного бизнес-омбудсмена, все инициативы предполагают внесение изменений в федеральное законодательство. Дата представления доклада не уточняется.

Минеева также рассказала, что сейчас самая "горячая и больная тема" для московского бизнеса - это давление со стороны контрольно-надзорных органов. Она уточнила, что с начала 2021 года получила 192 обращения от столичных предпринимателей по поводу органов контроля и надзора. Также бизнес просит разъяснений в связи с начавшейся реформой контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", добавила она.