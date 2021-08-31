Госдолг Москвы превысил 145 млрд рублей и 5% от объема запланированных доходов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Размер государственного долга Москвы превысил 145,4 млрд рублей и 5% от объема запланированных собственных доходов столичного бюджета. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Размер государственного долга города Москвы - 145,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 августа 2021 года составил 5,1% от объема запланированных собственных доходов бюджета. Высокая степень устойчивости бюджетной системы Москвы к внешним шокам и наивысший уровень кредитоспособности города подтверждены ведущими мировыми рейтинговыми агентствами", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на 1 марта 2021 года размер государственного долга города составлял 30 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки на бюджет столицы был равен 1,1% от объема запланированных собственных доходов.

"Кассовое исполнение расходов на 1 августа 2021 года достигло показателя в 1 трлн 730,3 млрд рублей, или 50% от запланированного объема расходов на 2021 год. В соответствии с программным принципом формирования и исполнения бюджета на финансирование государственных программ города Москвы направлено 96,5% всех расходов, или 1 трлн 670,1 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Финансирование социальных программ

Так, на городские социальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города за семь месяцев текущего года выделено 919,4 млрд рублей, или 53,1% всех расходов бюджета Москвы. На исполнение государственной программы "Столичное здравоохранение" направлено 282,9 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-июле 2021 года составили 454,3 млрд рублей.

"На государственную программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" за январь - июль текущего года направлено 330 млрд рублей. Расходы на программу "Столичное образование" по итогам семи месяцев составили 228 млрд рублей", - добавили в пресс-службе департамента финансов.

Также на финансирование государственной программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение объектов культурного наследия" из бюджета Москвы выделено 48,5 млрд рублей. На программу "Спорт Москвы" за январь - июль 2021 года израсходовано 30,2 млрд рублей", - заключили в департаменте.

Ранее в пресс-службе сообщили ТАСС, что за семь месяцев 2021 года доходы бюджета Москвы выросли на 401,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 трлн 905,7 млрд рублей. При этом налоговые доходы столицы за семь месяцев текущего года составили 1 трлн 693,7 млрд рублей, что на 363,9 млрд рублей больше, чем в январе - июле 2020 года. Их доля в доходной части бюджета Москвы за первые семь месяцев текущего года достигла 88,9%.