Строительство нового терминала аэропорта Томска начнут в сентябре 2021 года

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Строительный холдинг "Новолекс" победил в конкурсе на определение подрядчика строительства терминала внутренних линий аэропорта Томска за 2,5 млрд рублей. Он приступит к работам в сентябре, сообщили журналистам в пресс-службе томского аэропорта во вторник.

Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт Томска, планировал начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий в 2020 году. Запустить терминал в эксплуатацию планировалось через 20 месяцев после начала строительных работ. Согласно проекту площадь здания составит 6,5 тыс. кв. м.

"Победителем конкурса признано ООО ХК "Новолекс". Договор с организацией будет подписан 6 сентября 2021 года, стоимость контракта составляет 2,450 млрд рублей. Мобилизация и строительные работы начнутся в сентябре 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая стоимость строительства, включая проектные и другие работы, составит около 2,8 млрд рублей частных инвестиций. "Нормативный срок реализации проекта - март 2023 года. Для подрядчика будут созданы все условия для досрочного ввода аэровокзала в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова директора аэропорта Антона Перфильева.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.

"Новолекс" - объединение компаний, специализирующееся на выполнении работ и услуг в сфере строительства. Клиенты "Новолекс" - "Лента", "Леруа Мерлен", KFC.