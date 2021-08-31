Более 150 млн рублей вложат в свое развитие еще две локализованные в Москве компании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Еще две локализованные в Москве компании вложат в развитие 150 млн рублей, с начала года Агентство промышленного развития города помогло разместить свои производства девяти компаниям. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производства в Москве разместят еще две компании. Они вложат в свое развитие 150 млн рублей и создадут 60 новых рабочих мест. Услуга по локализации промышленных предприятий на территории Москвы востребована. Всего за восемь месяцев 2021 года на территории Москвы с помощью Агентства промышленного развития Москвы свои производства разместили девять компаний", - сказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

По словам директора Агентства промышленного развития Москвы Ирины Дегтяревой, обе компании переедут на территорию одной производственной площадки, расположенной на Нагорном проезде. Изготовитель маркировочных изделий и компания по производству POS-материалов разместятся на территории производственной площадки АО "НИИВТ им. С. А. Векшинского". Первая компания займет 100 кв. м, а вторая - 700 кв. м. Площадка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для размещения промышленных предприятий, она находится на огороженной территории с охраной и возможностью круглосуточного доступа.

Услуга АПР по подбору производственной площадки предоставляется промышленным компаниям совершенно бесплатно. На новой площадке ООО "ЭКСПЕРТ" (Label Expert) будет изготавливать маркировочные изделия для предприятий легкой промышленности, специализация компании: печать на текстиле, изготовление бирок, нашивок, самоклеящихся этикеток и другой полиграфической продукции. Компания "ПОСМотри" продолжит реализовывать сложные проекты по оформлению торговых пространств и создавать нестандартные рекламные конструкции: от разработки концепта до производства, монтажа и обслуживания.