Титов предложил внедрить в России принципы smart taxes

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель координационного совета Института экономика роста им. П.А. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внедрить в России принципы умной налоговой системы (smart taxes). Об этом он сообщил во вторник на заседании Столыпинского клуба во время презентации соответствующей реформы.

"У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост. Сегодня новые технологии позволяют это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более сложные налоговые системы, чем это было еще вчера. Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes", - сказал он.

Как уточнил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, smart taxes - это девять основных принципов, "которые должны быть положены в основу налоговой системы".

По его словам, речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки в целом, повышении доходов бюджета путем расширения налоговой базы, выходе малого и среднего бизнеса из тени, дифференциации налогов в зависимости от доходности отрасли и ее важности для страны, стимулировании инвестиций в место вывода денег из оборота владельцами бизнеса, стимулировании производительности труда, модернизации реального сектора, изъятии природной ренты эффективным образом, снижении неравенства и перераспределении доходов между различными бюджетами - местным, региональным и федеральным в пользу региональных и местных для повышения стимулов к росту экономики.

Соответствующая реформа разработана специалистами Института экономики роста им. Столыпина.