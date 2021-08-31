"ВКонтакте" запустила собственный почтовый сервис

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила собственный сервис для обмена письмами. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба VK во вторник.

"К началу нового учебного года в экосистеме VK появится VK Почта - сервис для обмена письмами с надежной защитой, минималистичным дизайном и возможностью настроить все под себя. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте", которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учебы", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что пользователи получат возможность сортировать письма, им также будут доступны умные ответы, которые работают на базе машинного обучения и возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.

Уточняется, что умная сортировка будет автоматически распределять письма по папкам: "Письма себе", "Новости", "Социальные сети", "Рассылки". Кроме того, пользователь сможет складывать отдельные письма в папки, удалять их, отмечать прочитанными или флажком, отправлять автоответ и так далее.

В пресс-службе пояснили, что VK Почта использует единую учетную запись VK Connect, с помощью которой можно авторизовываться в разных проектах экосистемы VK.