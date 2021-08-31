Патрушев: создание на базе МАИ и Корабелки опорных вузов для инженеров затягивается

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев обратил внимание на затягивание сроков создания на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) и Московского авиационного института (МАИ) опорных университетов в области судостроения и авиастроения.

"Вынужден констатировать, что затягивается выполнение решения оперативного совещания Совета безопасности РФ о создании на базе Корабелки и Московского авиационного института опорных университетов в области судостроения и авиастроения, а реализация этого пункта в рамках программы стратегического академического лидерства ("Приоритет-2030") до настоящего времени не завершена", - сказал Патрушев на совещании в Санкт-Петербурге по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения и авиастроения.

Он подчеркнул, что в новом учебном году СПбГМТУ предстоит сохранить лидерство в области судостроения и аддитивных технологий, а также продолжить работу по цифровой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Кроме того, секретарь Совбеза призвал Корабелку активно участвовать в создании межвузовского студенческого яхтенного клуба.

По словам Патрушева, СПбГМТУ успешно сотрудничает в области образования и науки с Китаем, Мьянмой, Вьетнамом и Ираном, однако необходимо "активизировать эту работу и на индийском направлении". Секретарь Совбеза отметил, что "имеются проблемы" и в части повышения качества подготовки кадров в Приморском крае для судостроительных предприятий Дальнего Востока.

В целом же он высоко оценил образовательную и научную деятельность Корабелки, в числе прочего университет стал межотраслевым научно-технологическим центром для ведущих отраслей оборонно-промышленного комплекса и крупнейших госкорпораций. Итоги нынешней приемной кампании подтвердили устойчивый интерес талантливой молодежи к обучению в вузе, резюмировал Патрушев.

О совещании

Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, в ходе совещания было также указано на необходимость привлечения в Корабелку талантливой молодежи со всех регионов страны, укрепления профессорско-преподавательского состава и совершенствования учебного процесса. Были подведены и промежуточные итоги создания в Ленинградской области инновационного научно-технологического центра СПбГМТУ "Приморская долина", основной целью открытия которого является снижение себестоимости добычи углеводородов на шельфе за счет роботизации и цифровизации всех процессов. Патрушев призвал проработать и решить вопрос финансирования создания центра.

В ходе мероприятия было подписано соглашение между ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко о создании инженерных классов в школах региона. Ранее подобное соглашение было заключено Корабелкой с Санкт-Петербургом.

После совещания Патрушев осмотрел одно из студенческих общежитий СПбГМТУ, пустовавшее с 1991 года. Капитальный ремонт здесь был проведен в сентябре 2020 года.