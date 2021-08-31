Производителю протезно-ортопедических изделий в Москве присвоили статус промкомплекса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель протезно-ортопедических изделий - ФГУП "ЦИТО" - получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"ФГУП "ЦИТО" получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Основанный в 1963 году, "ЦИТО" сегодня является одним из крупнейших российских производителей медицинской техники. Имеет статус ответственного исполнителя флагманского проекта Минпромторга России по организации производства импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

Предприятие в Москве находится в районе Коптево по адресу: улица Приорова, д.10. На нем трудятся 156 человек, средняя месячная заработная плата составляет 87,4 тыс. рублей. ФГУП "ЦИТО" также имеет филиалы в Курске, Белгороде и Ижевске. До конца 2022 года филиалы появятся в Казани, Кургане, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что предприятие производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии.

Также благодаря реализации инвестиционного проекта реконструкции и технического перевооружения с 2017 года по 2021 год было создано производство полного технологического цикла: от первичной обработки полуфабрикатов до стерилизации и упаковки готовых медицинских изделий, что позволит обеспечить не менее 30% потребности отечественного рынка конкурентоспособными имплантируемыми медицинскими изделиями для травматологии и ортопедии и снизить зависимость от импорта.