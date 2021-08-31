В Ульяновской области рост ВРП составил не менее 5% за пять лет

ТАСС, 31 августа. Прирост по валовому региональному продукту (ВРП) в Ульяновской области в последние пять лет составил не менее пяти процентов. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Последние пять лет в среднем мы прирастали по региональному валовому продукту не менее пяти процентов. 2016 год - это 320 млрд рублей, 2020 год - это уже 420 [млрд рублей]", - сказал он.

Русских уточнил, что рост также наблюдается и в отношении налоговых поступлений - от 35 млрд рублей (в 2016 году) до 56 млрд рублей в 2020 году.

"Если взять экономическую зону Заволжья, то она практически у нас является лидером в России. На рубль государственных инвестиций мы уже имеем 17 рублей налоговых поступлений и 25 рублей инвестиций - на 1 рубль наших", - пояснил врио губернатора.

По словам Русских, в еще одном индустриальном парке региона - Портовой особой экономической зоне - сейчас действует 35 резидентов. "Только в этом году открываются шесть новых производств и начинают строиться четыре новых завода", - уточнил он.