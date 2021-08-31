Путин поддержал идею развития Ульяновска за счет военных складов, где был взрыв

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал проект развития Ульяновска за счет территорий военных складов, где в 2009 году произошел взрыв боеприпасов. Такую идею на встрече с главой государства во вторник озвучил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

По его словам, территория, где "склады горели и взрывались, больше 1 тыс. га земли". "Сейчас эта территория огорожена, по идее, там надо город развивать. Это левый берег, это много микрорайонов. Сейчас город строить негде, там все уже и так завязано", - сказал Русских.

"Подготовьте предложения, - ответил ему Путин. - Это будет хорошая, перспективная работа с развитием города и социальной сферы".

Врио губернатора добавил, что уже обращался к первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову с таким предложением: "Он говорит - давайте мне письмо, и мы с силами очистим. Я ему отправил".

Русских попросил у президента поддержать этот проект. "Да, конечно, нужно там все это зачистить. Хорошо, - сказал Путин. - Если нужно что-то будет, обращайтесь".

13 ноября 2009 года на 31-м военном арсенале ВМФ в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, при проведении работ по утилизации боеприпасов произошел взрыв. В результате в одном из цехов возник пожар, который перекинулся на соседние строения воинской части. При ликвидации возгорания погибли двое военнослужащих, 44 человека обратились за медицинской помощью. Основная версия происшествия - нарушение правил безопасности.